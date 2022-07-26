В Венгрии назвали цель по сокращению потребления газа практически неосуществимой

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал предложение ЕК снизить потребление газа неосуществимым

Глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал предложение (Еврокомиссии) ЕК снизить потребление газа на 15 процентов практически неосуществимым. Об этом пишет РИА Новости.

«Хорошо, но что это значит? Что каждой стране надо настолько сократить потребление, хорошо. В случае Венгрии — да в случае любой страны — что это значит? Каждому надо на 15 процентов меньше (потреблять газа)?», — задался вопросом Сийярто.

«Или как это вообще будет происходить? То есть мы снова столкнемся с акцией исключительно коммуникативного значения, физическое осуществление которой практически равносильно невозможному», — поинтересовался министр. Он добавил, что европейским руководителям и раньше не стоило «обманывать людей», а рассказать о реальной ситуации в энергетике.

Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15 процентов до весны 2023 года. План предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено в период с 1 августа по 31 марта. ЕК также может после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.

