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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о превративших село в укрепрайон ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о превративших село Покровское в укрепрайон ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в укрепрайон село Покровское под Артемовском. Об этом рассказал боец штурмовой группы ЧВК «Вагнер», передает РИА Новости.

«Этот дом — первый укреп, который мы брали в этом поселке. Никто не ожидал, что обычный дом будет использоваться как укрепление. Бой шел около восьми часов, несли потери украинские войска, сдаваться не хотели, но с помощью артиллерии и действий бойцов мы этот укрепрайон взяли», — сказал боец.

Он добавил, что войска Украины превратили все дома, месторасположение которых посчитали выгодными для обороны, здание почты и другие объекты гражданской инфраструктуры в укрепрайоны с огневыми точками. Кроме того, по его словам, всего в селе оборону держали не менее 100 хорошо вооруженных украинских силовиков.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о ранении мирной жительницы в ходе обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Граждан призвали не покидать свои дома без имеющейся на то необходимости, а также не выходить из убежищ во время обстрела.

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Марина Совина
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