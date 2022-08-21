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МИД Тайваня прокомментировал сообщения о переписке с Зеленским в Twitter

МИД Тайваня заявил, что скриншот переписки с Зеленским в Twitter был фейком

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что скриншот переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой дипведомство якобы не узнало украинского лидера, был фейковым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Тайваня сообщает, что недавняя переписка якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским в аккаунте ведомства в Twitter — ложная информация», — говорится в распространенном заявлении тайваньского министерства.

Согласно его тексту, ряд иностранных СМИ, не знавших, что скриншот был фейком, сообщили, что МИД Тайваня не узнал Зеленского в комментариях к своему посту в Twitter. В МИД Тайваня сказали, что скриншот переписки на самом деле был создан в программе Photoshop.

Ранее появилась новость, что МИД Тайваня не признал в президенте Украины Владимире Зеленском известного политика после того, как тот выразил властям острова слова поддержки. Украинский лидер решил ответить на публикацию, в которой МИД призвал к помощи западных политиков. Однако на это МИД Тайваня направил президенту Украины вопрос: «Вы кто?»

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Николай Чигасов
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