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МИД Тайваня не узнал Зеленского в Twitter

МИД Тайваня не признал в Twitter президента Украины Зеленского после слов поддержки
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

МИД Тайваня не признал в президенте Украины Владимире Зеленском известного политика после того, как тот выразил властям острова слова поддержки в Twitter.

Курьез возник после публикации, где МИД Тайваня призвал к помощи западных лидеров. В посте сообщалось о китайских войсках, которые окружили остров в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Украинский лидер решил ответить на публикацию.

«Тайвань, мы с тобой!» — написал Зеленский. Однако в ответ МИД Тайваня направил президенту Украины вопрос: «Вы кто?»

Спикер палаты представителей США Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Американский спецборт сел в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Политик объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

Власти Китая сочли приезд Пелоси жестким вмешательством во внутреннюю политику, которое наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, и ввели санкции против конгрессвумен и ее родственников.

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Анна Щербакова
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