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Вучич пообещал защитить сербов от погромов албанцев при бездействии НАТО

Глава Сербии Вучич пообещал защиту своим гражданам в Косово в случае бездействия НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти Сербии пообещали защиту своим гражданам от погромов албанцев в Косово и Метохии в случае, если контингент НАТО будет бездействовать. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с лидерами косовских сербов, передает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие 10 дней стороны будут искать компромисс и «что бы ни случилось Сербия сохранит свой народ от гонений и погромов, если этого не захочет сделать НАТО или силы KFOR (Международные силы безопасности в Косово)».

Вучич отметил, что «нам отступать некуда, мы загнаны в угол».

21 августа он провел встречу с представителями сербов из Косово и Метохии из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров. На собрание были приглашены все политические и институциональные движения регионов, руководство партии «Сербский список», главы муниципалитетов, начальники округов, директоры больниц.

20 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что KFOR и силы альянса усилили патрулирование на севере Косово и готовы вмешаться в случае возникновения конфликта.

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Любовь Ширижик
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