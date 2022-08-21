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Создан рой медицинских микророботов

В Университете Эссекса разработали рой медицинских микророботов

Фото: University of Essex

Ученые Университета Эссекса в Англии показали, что рой микророботов, внедренных в тело человека, могут обслуживать имплантированные медицинские устройства, что поможет избежать необходимости в дальнейших операциях. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Исследователи создали микророботов из магнитных наночастиц размером 45 нанометров для удаления кальциевых отложений в шунтах — устройствах, предназначенных для перемещения биологических жидкостей из одной части тела в другую, например, для отвода избытка спинномозговой жидкости из мозга или контроля кровотока в сердечно-сосудистой системы.

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Работа шунтов может нарушаться в результате закупорки из-за накопления осадка, который сужает просвет и влияет на гибкость. В результате пациентам на протяжении всей жизни требуются повторные инвазивные операции для удаления закупорки с помощью катетера или замены шунта.

Рой микророботов, которые предназначены для избавления закупорок, могут направляться к нужному месту с помощью магнитного поля, создаваемого магнитом на поверхности тела. Это позволяет избежать дополнительного риска, связанного с операционными осложнениями, в том числе инфекций. После выполнения работы микророботы могут быть направлены в желудок для естественного выведения из тела человека. Наночастицы обладают высокой биосовместимостью, поэтому не оказывают токсический эффект на клетки человека.

В дальнейшем ученые планируют использовать рои магнитных микророботов в клинических испытаниях с участием людей.

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Александр Еникеев
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