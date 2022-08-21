В Новой Каховке заявили о попытке ВСУ нанести удар по городу

В Новой Каховке заявили о попытке ВСУ нанести удар по городу, в том числе по ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новой Каховке в Херсонской области, в том числе по Каховской ГЭС. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Работала [система] ПВО, штук 15 [взрывов], наверное. Но сбивали в небе. Над Днепром, за Днепром. [Система] ПВО работала очень мощно», — сказал он.

В пресс-службе Каховского района агентству сообщили, что разрушения не фиксируются.

Ранее Леонтьев заявил, что система ПВО отразила нападение ВСУ и отработала «очень мощно». Обстрел велся над Днепром, отметил он. ПВО сбивала мишени прямо в небе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).