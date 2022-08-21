Система ПВО отразила попытку ВСУ нанести удар по Новой Каховке и Каховской ГЭС

Глава Каховского района: ВСУ пытались нанести удар по Новой Каховке и Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести очередной удар по Новой Каховке и Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

По его словам, система ПВО отразила нападение и отработала «очень мощно». Обстрел велся над Днепром, отметил он. ПВО сбивала мишени прямо в небе.

Разрушения не зафиксированы, добавили в пресс-службе Каховского района.

Ранее 21 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о пресечении очередной попытки прорыва украинской армии.