Замглавы херсонской администрации Стремоусов: пресечена еще одна попытка прорыва ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области заявил РИА Новости о пресечении очередной попытки прорыва украинской армии.

«Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала»,— подчеркнул он.

По мнению Стремоусова, подобный исход лежит на совести президента Украины Владимира Зеленского и киевских чиновников, которые провоцируют людей идти в атаку. Все приказы главы республики и военного руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы выманить очередной транш у западных стран, отметил замглавы херсонской администрации.

19 августа глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Каховскую ГЭС. По словам Леонтьева, район гидроэлектростанции был обстрелян. Система ПВО отразила ракетную атаку, все цели были сбиты, добавил он.

