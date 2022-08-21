Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Херсонские власти заявили об очередной попытке прорыва ВСУ

Замглавы херсонской администрации Стремоусов: пресечена еще одна попытка прорыва ВСУ

Фото: Shutterstock

Заместитель главы администрации Херсонской области заявил РИА Новости о пресечении очередной попытки прорыва украинской армии.

«Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала»,— подчеркнул он.

По мнению Стремоусова, подобный исход лежит на совести президента Украины Владимира Зеленского и киевских чиновников, которые провоцируют людей идти в атаку. Все приказы главы республики и военного руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы выманить очередной транш у западных стран, отметил замглавы херсонской администрации.

19 августа глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Каховскую ГЭС. По словам Леонтьева, район гидроэлектростанции был обстрелян. Система ПВО отразила ракетную атаку, все цели были сбиты, добавил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
В США указали на ухудшение отношений с Израилем из-за иранской ядерной сделки
Херсонские власти заявили об очередной попытке прорыва ВСУ
Гинцбург заявил о преимуществах «Спутника V» перед зарубежными вакцинами
В Подмосковье взорвался джип дочери известного российского философа
Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма в России
Москвичи сравнили советский и современный МКАД
Число жертв крупного ДТП в Турции выросло до 19
Два человека погибли при крушении легкомоторгого самолета во Франции
Военные ДНР получили «Чебурашки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.