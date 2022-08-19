В Херсонской области сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ на Каховскую ГЭС

Система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Каховскую ГЭС в Херсонской области

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил об отражении ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каховскую ГЭС. Его слова передает РИА Новости.

По словам Леонтьева, район гидроэлектростанции был обстрелян. Цели сбиты. Система ПВО отразила ракетную атаку, все цели были сбиты, добавил он.

12 августа замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Каховская ГЭС расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины.