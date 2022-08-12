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Херсонские власти сообщили об обстреле Каховской ГЭС из HIMARS

Власти Херсонской области сообщили об обстреле Каховской ГЭС из HIMARS со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости

Власти Херсонской области сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Каховскую ГЭС. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется», — заявил Стремоусов.

Каховская ГЭС расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины.

11 июля ВСУ атаковали Новую Каховку. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненные. Удар также пришелся на склад с гуманитерной помощью и склады с селитрой.

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Алевтина Запольская
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