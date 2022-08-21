ВС России поразили шесть командных пунктов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении шести командных пунктов ВСУ

Благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России, за прошедшие сутки были уничтожены шесть пунктов управления ВС Украины, а также четыре склада с боеприпасами и оружием в ДНР, Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ (...) Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приоморское Запорожской области», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять украинских дронов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка в ДНР. Кроме того, российская ПВО перехватила снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в Харьковской области.