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Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов

Минобороны сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили девять украинских дронов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) произошло в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, российская ПВО перехватила один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в Харьковской области.

19 августа стало известно, что граничащий с Украиной российский регион — Курскую областьатаковали с беспилотников. Аппараты сбросили пять бомб, пострадал один пограничник. По данным Telegram-канала Baza, первая атака была произведена 18 августа около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе.

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Николай Чигасов
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