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Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников

Baza: Курскую область 18 августа дважды атаковали с беспилотников, сбросив пять бомб
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

Граничащий с Украиной российский регион — Курскую область — атаковали с беспилотников. Аппараты сбросили пять бомб, пострадал один человек. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает Baza в своем Telegram.

По данным канала, первая атака была произведена 18 августа около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе. Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата сбросили на территорию России три снаряда. В результате пострадал один пограничник.

Через несколько часов беспилотники вернулись в хутор. Два аппарата сбросили две бомбы, которые повредили четыре автомобиля.

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С момента начала специальной военной операции приграничные российские территории регулярно сообщают об обстрелах. Так, 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекинском городском округе российского региона нашли много противопехотных мин «Лепесток».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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