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В российском регионе после обстрела ВСУ обнаружили мины «Лепесток»

Белгородский губернатор сообщил об обнаружении множества мин «Лепесток» после обстрела ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Шебекинском городском округе Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было обнаружено множество противопехотных мин «Лепесток». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на видео, где он отвечал на вопросы местных жителей. Ролик опубликован на странице главы области во «ВКонтакте».

«К сожалению, да. У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии», — сказал губернатор.

Он уточнил, что из-за увеличивающейся угрозы в школах девяти районов региона пока не может начаться стабильная работа.

Ранее в поселке Красный Октябрь Белгородского район подросток пострадал при попытке разобрать боеприпас. В результате происшествия у него оказалось повреждено лицо, глаз, а также потеряна кисть руки.

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Никита Абрамов
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