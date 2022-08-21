В Мелитополе задержали бывшего офицера СБУ

Администрация Мелитополя заявила о задержании экс-офицера СБУ по подозрению в диверсии

Силовики задержали в Мелитополе бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в совершении диверсий. Об этом сообщили в администрации города в воскресенье.

«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме», — говорится в Telegram-канале администрации города.

Опубликованы также кадр обыска в квартире задержанного. По данным правоохранителей, дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского режима.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о ракетном ударе по Мелитополю со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, системы ПВО сбили две ракеты в районе Мелитополя, которые были выпущены по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города.