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Раскрыта дата назначения нового премьера Британии

Sky News: имя нового премьера Британии станет известно 5 сентября в 14:30

Фото: Phil Noble / Reuters

Имя нового главы британской Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра Великобритании будет раскрыто 5 сентября в 12:30 по британскому времени (14:30 мск). Об этом сообщает издание Sky News.

Об этом стало известно из письма председателя Консервативной партии Эндрю Стивенсона, адресованного другим чиновникам. «Я рад подтвердить, что результаты [голосования] будут объявлены в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральном Вестминстерском зале, при этом участники должны занять свои места к 12:15», — написал он.

Ожидается, что новый глава консерваторов не сменит Бориса Джонсона до 6 сентября. Кроме того, 7 сентября главе Консервативной партии предстоит встретиться с лидером лейбористов Киром Стармером.

Стивенсон также попросил депутатов-консерваторов принять участие в дебатах между главой МИД страны Лиз Трасс и экс-канцлером казначейства Риши Сунаком 31 августа (оба претендуют на место лидера консерваторов).

7 июля в своем обращении к британцам Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку и покинуть пост лидера Консервативной партии. Ей предшествовали увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников после череды резонансных скандалов.

Елизавета Наумова
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