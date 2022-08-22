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Российские следователи возбудили дело из-за прибитого гвоздями тела мужчины

В Нижнем Тагиле возбуждено дело после обнаружения прибитого гвоздями к полу тела мужчины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины, прибитого гвоздями к полу в подвале. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сначала установить личность погибшего не удалось из-за того, что он более двух недель пролежал в воде, но в итоге эксперты смогли выяснить, кто это. Оказалось, что погибший числился без вести пропавшим.

Предположительно, мужчину прибили гвоздями к доскам, чтобы было легче спустить в подвал, и затем затопили место происшествия.

Ранее стало известно, что полицейские, следователи и сотрудники похоронной службы российского города прибыли к дому в Ленинский район и нашли там погибшего. Смерть мужчины наступила еще в середине июля, на теле обнаружили следы побоев.

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Екатерина Власова
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