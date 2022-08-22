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ФСБ раскрыла детали подготовки убийства дочери Дугина

ФСБ: гражданка Украины следила за Дугиной, была на фестивале и скрылась после подрыва
СюжетУбийство дочери Александра Дугина
Начало событий в новости ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству дочери Дугина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ФСБ восстановила картину подготовки и убийства журналистки Дарьи Дугиной, совершенное гражданкой Украины Натальей Вовк 1979 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские спецслужбы.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. За ней украинка следила на автомобиле Mini Cooper, при этом она трижды меняла регистрационные номера. С целью конспирации исполнительница убийства использовала номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.

20 августа Вовк с дочерью побывали на фестивале «Традиции», куда политолог Александр Дугин приехал с дочерью для выступления с лекцией. Возвращаясь с мероприятия, Дарья Дугина погибла в результате взрыва бомбы, заложенной под днищем машины.

Вовк сразу после совершения преступления покинула Россию через Псков, скрывшись на территории Эстонии.

За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ.

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Любовь Ширижик
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