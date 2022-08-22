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Альпинист погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Греции

ERT: молния попала в группу альпинистов в Греции во время соревнований на горе Фалакро

Фото: unsplash

Молния попала в группу альпинистов во время ночного восхождения на гору Фалакро в регионе Драма на севере Греции. В итоге один спортсмен погиб, еще один серьезно ранен. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Удар произошел в ночь на воскресенье, 21 августа, во время соревнований альпинистов Six Peaks на высоте 1340 метров. В них принимали участие 55 спортсменов. За 12 часов им необходимо было преодолеть расстояние 36,7 километра, а также пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро высотой свыше двух тысяч метров.

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Незадолго до финиша молния попала в группу из четырех альпинистов. 55-летний мужчина погиб, еще один 56-летний спортсмен получил серьезные травмы. Спасатели доставили его больницу по воздуху. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Третий альпинист пробыл в горах всю ночь. У него зафиксировали признаки переохлаждения. Также после случившегося сопровождавшую спортсменов женщину увезли домой в шоковом состоянии. К моменту удара молнии несколько участников соревнований успели достигнуть финиша.

По данным телеканала, до начала гонки погода в горах была хорошей, но в ночь соревнований прошел ливень, и трасса стала грязной. По словам очевидцев, прежде они не видели такой сильной грозы.

Ранее в августе житель Уфы отправился на отдых в Сочи и погиб от удара молнии. Это произошло на горнолыжном курорте «Красная Поляна». 47-летний россиянин находился на открытом участке тропы «Цирк 2» станции канатной дороги «Поляна 2200», когда началась гроза.

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Фариза Бацазова
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