Девушка показала свое преображение за четыре года и прослыла распутницей

TikTok-блогерша Андреа увеличила губы и грудь и прослыла распутницей

Блогерша Андреа (фамилия неизвестна) показала свое преображение за четыре года и прослыла распутницей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала свою прежнюю внешность. Так, у юзерши были темные волосы, которые она не укладывала. Кроме того, инфлюэнсерша носила очки и не пользовалась косметикой.

Затем пользовательница сети показала, как выглядит после трансформации. Она предстала на фото с блестящими локонами оттенка блонд, сделав модный макияж и подчеркнув пышные формы облегающей одеждой. Блогерша призналась, что увеличила губы и грудь

При этом впоследствии девушка заявила, что ее новый образ вызвал противоречивые эмоции у окружающих. Так, некоторые посчитали его развратным.

Ранее в августе полная блогерша и начинающая певица София Эшмор удивила подписчиков новой внешностью после семи месяцев тренировок. В начале видео девушка продемонстрировала свою фигуру до решения записаться в спортзал. Она позировала в серых легинсах и розовом кружевном бюстгальтере без косточек, развернувшись к камере боком. На размещенных кадрах были видны объемные живот и бедра юзерши. Затем она показала, что ее тело стало стройным в результате занятий.