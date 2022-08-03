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Полная блогерша показала результат семи месяцев тренировок и удивила подписчиков

Блогерша София Эшмор похудела на 25 килограммов и удивила подписчиков новой внешностью

Кадр: @sophia.ashmore

Полная блогерша и начинающая певица София Эшмор удивила подписчиков новой внешностью после семи месяцев тренировок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка продемонстрировала свою фигуру до решения записаться в спортзал. Она позировала в серых легинсах и розовом кружевном бюстгальтере без косточек, развернувшись к камере боком. На размещенных кадрах были видны объемные живот и бедра юзерши.

Затем она показала, как изменилось ее тело в результате занятий. Инфлюэнсерша снялась в похожей позе, однако надела облегающее мини-платье, которое подчеркивало ее тонкую талию и стройные ноги. Эшмор призналась, что за указанный срок ей удалось похудеть на 25 килограммов.

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Ролик набрал 2,8 миллиона просмотров. Пользователи сети отметили, что впечатлены преображением блогерши. «Горжусь проделанной тобой огромной работой», «Это будет моей мотивацией», «Будто твой живот переместился в ягодицы. Выглядишь великолепно!» — прокомментировали они.

В марте британская блогерша Иззи Ши (Izzy Shea) показала в TikTok свое перевоплощение из полной 15-летней школьницы в стройную модель и привлекла внимание множества пользователей. На первых кадрах видео она продемонстрировала свою внешность со времен учебы в старшей школе. Ши позировала в форме учебного заведения, собрав волосы в высокий хвост. При этом ее лицо выглядело круглым из-за избыточной массы тела. Во второй части ролика блогерша предстала перед зрителями после похудения, примерив перед камерой несколько нарядов, подчеркивающих ее новые пропорции тела.

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Алина Гостева
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