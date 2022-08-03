Полная блогерша показала результат семи месяцев тренировок и удивила подписчиков

Блогерша София Эшмор похудела на 25 килограммов и удивила подписчиков новой внешностью

Полная блогерша и начинающая певица София Эшмор удивила подписчиков новой внешностью после семи месяцев тренировок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка продемонстрировала свою фигуру до решения записаться в спортзал. Она позировала в серых легинсах и розовом кружевном бюстгальтере без косточек, развернувшись к камере боком. На размещенных кадрах были видны объемные живот и бедра юзерши.

Затем она показала, как изменилось ее тело в результате занятий. Инфлюэнсерша снялась в похожей позе, однако надела облегающее мини-платье, которое подчеркивало ее тонкую талию и стройные ноги. Эшмор призналась, что за указанный срок ей удалось похудеть на 25 килограммов.

Ролик набрал 2,8 миллиона просмотров. Пользователи сети отметили, что впечатлены преображением блогерши. «Горжусь проделанной тобой огромной работой», «Это будет моей мотивацией», «Будто твой живот переместился в ягодицы. Выглядишь великолепно!» — прокомментировали они.

В марте британская блогерша Иззи Ши (Izzy Shea) показала в TikTok свое перевоплощение из полной 15-летней школьницы в стройную модель и привлекла внимание множества пользователей. На первых кадрах видео она продемонстрировала свою внешность со времен учебы в старшей школе. Ши позировала в форме учебного заведения, собрав волосы в высокий хвост. При этом ее лицо выглядело круглым из-за избыточной массы тела. Во второй части ролика блогерша предстала перед зрителями после похудения, примерив перед камерой несколько нарядов, подчеркивающих ее новые пропорции тела.