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Обруганная мужчинами за «утиные губы» девушка показала лицо до пластики

TikTok-блогерша Эви показала школьное фото, сделанное до коррекции губ филлерами

Кадр: @aestheticeducator / TikTok

Обруганная за «утиные губы» блогерша Эви (фамилия неизвестна) из США показала лицо до пластики. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша рассказала, что мужчины в ее окружении считают непривлекательными девушек, скорректировавших внешность с помощью косметологов. Так, по ее словам, они неоднократно называли увеличенные с помощью филлеров губы утиными.

В то же время американка уточнила, что сама делала подобную процедуру, и на размещенных кадрах продемонстрировала свои объемные губы. Кроме того, она выложила старое школьное фото, на котором запечатлена до указанной трансформации. На снимке видно, что верхняя губа блогерши значительно тоньше нижней.

В свою очередь зрители поддержали девушку, сделав ей комплименты. «Ты красива в обоих случаях», «Ты и ранее была милой», «Мой бойфренд говорил так же, но теперь ему нравится моя пластика. Парни сами не знают, чего хотят», — прокомментировали они.

В марте британская блогерша Иззи Ши (Izzy Shea) показала в TikTok свое перевоплощение из полной 15-летней школьницы в стройную модель и привлекла внимание множества пользователей. На первых кадрах видео девушка продемонстрировала свою внешность со времен учебы в старшей школе. Ши позировала в форме учебного заведения, собрав волосы в высокий хвост. При этом ее лицо выглядело круглым из-за избыточной массы тела. Во второй части ролика блогерша предстала перед зрителями после похудения, примерив перед камерой несколько нарядов, подчеркивающих ее новые пропорции тела.

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Алина Гостева
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