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Блогерша показала перевоплощение из полной школьницы в модель и удивила фанатов

Кардинальные перемены во внешности британки с избыточным весом прославили ее в сети

Кадр: @izzysheaa / TikTok

Британская блогерша Иззи Ши (Izzy Shea) показала в TikTok свое перевоплощение из полной 15-летней школьницы в стройную модель и привлекла внимание множества пользователей. Соответствующую историю приводит The Sun.

На первых кадрах видео девушка продемонстрировала свою внешность со времен учебы в старшей школе. Ши позировала в форме учебного заведения, собрав волосы в высокий хвост. При этом ее лицо выглядело круглым из-за избыточной массы тела. Во второй части ролика блогерша предстала перед зрителями после похудения, примерив перед камерой несколько нарядов, подчеркивающих ее новые пропорции тела. Кроме того, героиня материала сменила старую прическу на стильную короткую стрижку и начала выделять заострившиеся скулы с помощью косметики.

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Видео набрало почти два миллиона просмотров и прославило британку в сети. Кардинальные перемены девушки удивило фанатов, которые интересовались, как ей удалось сбросить вес. «Ты попала из Хогвартса в "Эйфорию"», «Черт возьми, как ты это сделала?», «Она продала душу дьяволу? Иначе я не знаю, как это объяснить», «Кто и сколько раз разбил тебе сердце?», — спрашивали они.

Известно, что на данный момент Ши исполнилось 20 лет. Помимо аккаунта в TikTok она ведет страницу в Instagram, которая насчитывает 113 тысяч подписчиков. В своем аккаунте девушка размещает снимки в нижнем белье, выступая в качестве модели. В частности, она сотрудничает с британским брендом Lounge Underwear.

В феврале норвежская манекенщица Каролин Бьорнеликкес (Karoline Bjornelykke), которая работала с такими модными домами, как Chanel, Louis Vuitton, Armani и Dolce & Gabbana, показала свою внешность после того, как располнела на 20 килограммов и стала плюс-сайз-моделью. Девушка призналась, что решилась набрать вес по медицинским показаниям и теперь чувствует себя здоровой.

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Карина Черных
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