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Модель набрала 20 килограммов и удивила фанатов изменениями в своей внешности

Стройная манекенщица стала плюс-сайз-моделью и показала новую внешность

Фото: @coolquinn / TikTok

Профессиональная модель, которая страдала от недостатка веса, набрала 20 килограммов и удивила поклонников новой внешностью. Своим преображением она поделилась в TikTok.

Известно, что ранее студентка химического факультета, норвежская блогерша Каролин Бьорнеликкес (Karoline Bjornelykke) сотрудничала с такими модными домами, как Chanel, Louis Vuitton, Armani и Dolce & Gabbana. В силу своей специализации при росте 176 сантиметров манекенщица весила 46 килограммов.

В начале видео, размещенного в соцсети, героиня материала продемонстрировала несколько старых фотографий, на которых она позировала, будучи стройной. «Раньше ты была такой худой, что случилось?» — привела блогерша популярный среди ее подписчиков вопрос.

Во второй части ролика Каролин показала, как выглядит ее тело в настоящее время. На кадрах видно, что формы девушки округлились благодаря набранному весу и стали более естественными, чем раньше. В комментариях под постом норвежка отметила, что теперь масса ее тела составляет 66 килограммов, а чтобы поправиться, по совету врача она пила протеиновые коктейли.

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Согласно информации в Instagram-аккаунте Каролин, после увеличения веса она подписала контракт с крупным норвежским агентством Team Models.

Видео с преображением тиктокерши набрало 433 тысячи просмотров. «Ты больше всех вдохновляешь меня на то, чтобы быть здоровой», «Теперь ты выглядишь намного счастливее», «Тебе идет здоровье. Горжусь, что ты поставила себя на первое место», — поддержали ее пользователи сецсети.

Ранее в феврале модель Бейли Спинн (Bailey Spinn) также прославилась в TikTok благодаря роликам с трансформацией внешности. На видео в своем аккаунте девушка демонстрировала фигуру до похудения, а также после после того, как ей удалось сбросить лишний вес.

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Карина Черных
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