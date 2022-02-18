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Модель изменилась до неузнаваемости за несколько лет и удивила поклонников

Блогерша поделилась результатом преображения внешности и прославилась в TikTok

Фото: @baileyspinn

Американская блогерша поделилась результатом преображения внешности и удивила пользователей соцсетей. Соответствующие посты, которые прославили девушку, появились на ее странице в TikTok.

Модель Бейли Спинн (Bailey Spinn) регулярно размещает видео, в которых демонстрирует, как менялась ее внешность на протяжении нескольких лет. В одном из роликов девушка разместила старые снимки, на которых она запечатлена с избыточным весом и темными волосами. Затем она показала свою нынешнюю фигуру после похудения и новую стрижку со светлым окрашиванием.

Поклонники принялись комментировали изменения во внешности модели в комментариях под публикацией, которая собрала более 2,5 миллиона просмотров. «Я не могу поверить, что на первых фотографиях — ты», «Я в шоке, ты изменилась до неузнаваемости», «Подскажи, как мне тоже изменить свою внешность?», «Ты была красивой, но сейчас выглядишь невероятно», «Я в полном шоке», — высказывались поклонники Спинн, посты которой в общей сложности набрали 426 миллионов лайков.

В феврале беззубая девушка показала настоящее лицо без макияжа и прославилась в TikTok. Блогерша Сара Андрес (Sarah Andres) регулярно делится с подписчиками развлекательными видео, в которых демонстрирует свое настоящее лицо. По словам 35-летней визажистки, люди часто испытывают удивление, когда видят ее ролики с преображениями, поскольку за счет макияжа и вставных зубов она становится «другим человеком».

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Майя Пономаренко
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