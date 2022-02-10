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Беззубая девушка показала настоящее лицо без макияжа и прославилась в TikTok

Визажистка начала снимать видео с преображениями и показала себя без зубного протеза

Кадр: lashesandlosing / TikTok

Жительница Канады показала себя без зубного протеза и макияжа и прославилась в TikTok. На ее историю обратили внимание Daily Maii.

Блогерша Сара Андрес (Sarah Andres) регулярно делится с подписчиками развлекательными видео, в которых демонстрирует свое настоящее лицо. По словам 35-летней визажистки, люди часто испытывают удивление, когда видят ее ролики с преображениями, поскольку за счет макияжа и вставных зубов она становится «другим человеком». На данный момент за ней следят 215 тысяч человек.

«Я потеряла зубы после аварии на квадроцикле в 2017 году. Теперь я ношу съемные виниры, чтобы создать красивую голливудскую улыбку. Помимо этого, я начала делиться видео с преображениями после того, как мои друзья сказали, что я выгляжу иначе с мейкапом», — призналась героиня материала.

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Известно, что Андрес начала учиться техникам макияжа в 2010-м и с тех пор совершенствует свои навыки. В 2018 году она стала профессиональным визажистом. По словам блогерши, сейчас ей требуется меньше одного часа, чтобы подготовиться к съемкам контента для TikTok.

«Я довольна своей внешностью. Здорово иметь возможность кардинально изменить свою внешность, но я не чувствую необходимости прятаться за косметикой. Моя главная цель — вдохновлять женщин и помогать им осознать, что они прекрасны с макияжем и без него», — заключила она.

В августе популярная из-за красоты женщина оказалась беззубой и показала настоящее лицо. 36-летняя Алисия (Alicia) регулярно предстает перед зрителями с длинными наращенными волосами, ярким макияжем и ровными белыми зубами. В одном из видео блогерша решила показать фанатам природную внешность и вытащила изо рта искусственную челюсть: героиня материала оказалась полностью беззубой.

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Айсель Эюбова
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