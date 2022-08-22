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Ветеран спецслужб объяснил быстрое раскрытие дела об убийстве Дугиной

Ветеран КГБ Киселев: тип взрывчатки позволил быстро раскрыть дело об убийстве Дугиной

Фото: СК РФ / РИА Новости

На скорость раскрытия дела об убийстве политолога Дарьи Дугиной повлияли современные технические возможности следственных органов, а также принцип работы взрывного устройства, заявил ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев. Скорость обнаружения подозреваемого в преступлении он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Убийство журналистки Дарьи Дугиной, совершенное в Подмосковье 20 августа, раскрыто. Его совершили украинские спецслужбы, сообщили в ФСБ России. Исполнительницей убийства назвали гражданку Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии. По версии ФСБ, женщина, известная как Наталья Вовк, следила за Дугиной, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера.

Поскольку было применено техническое устройство для совершения убийства, можно достаточно просто проследить все интересующие подробности

Валерий Киселевветеран группы специального назначения «Вымпел»

«Была задействована некая адская машинка, которая имеет электрический ток, который размыкается и замыкается в случае звонка на телефон. А телефон — это значит сим-карта. Сотрудниками следственных органов были мгновенно прослежены все элементы, связанные с тем, как эта сим-карта появилась в этом телефоне», — рассказал Киселев.

Специалист также отметил, что еще одним из факторов, который повлиял на скорость проделанной работы, стали городские камеры.

«В Москве расположены даже не тысячи, а миллионы камер. Поэтому машина, на которой ехали возможные преступники, или десяток машин, которые были под подозрением, были отслежены. И опять же была вычленена лишь одна машина. А автомобиль — это опять люди, фамилии, номера, причины, откуда он появился. Все быстро было сложено», — объяснил он.

То, что следственные органы раскрыли дело практически за сутки, — это показатель профессиональности структур

Валерий Киселевветеран группы специального назначения «Вымпел»

20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье на ходу сгорела машина, за рулем которой была журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла. По данным ФСБ, девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

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Алена Шевченко
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