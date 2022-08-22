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Французы оказались под угрозой дефицита картошки и молока из-за жары

Liberation: производители во Франции опасаются дефицита картошки, меда и молока из-за жары

Фото: Thomas Peter / Reuters

Франция рискует столкнуться с дефицитом картофеля, меда и молока из-за засухи. Такой прогноз дала французская газета Liberation.

Отмечается, что из-за продолжительной жары производство в нескольких сельскохозяйственных отраслях оказалось под угрозой. В связи с этим производители опасаются, что не смогут удовлетворить спрос. В частности, председатель национальной федерации производителей молока (FNPL) Тьерри Рокфей заявил о снижении надоев на 20 процентов. Он объяснил, что причина этого в том числе вызвана малой подвижностью животных, которые во время жары предпочитают укрываться в тени.

В Национальном союзе картофелеводов (UNPT) также отметили, что 2022 год будет одним из худшим по урожайности за последние более чем 20 лет. Кроме того, уже пострадавшие в 2021 году от летних дождей и холодов пчеловодческие хозяйства могут оказаться под угрозой экономического краха после летних засух.

Эксперты также предупреждают, что нехватка некоторых продуктов приведет к росту цен на них.

Ранее менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети сообщила, что во Франции будет меньше объемов вина в этом году на фоне засухи и аномальной жары.

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Марина Совина
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