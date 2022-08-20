Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Производство вина во Франции оказалось под угрозой из-за аномальной жары

Французский менеджер Пети: в этом году во Франции будет меньше вина из-за засухи и жары

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети рассказала, что во Франции будет меньше объемов вина в этом году на фоне засухи и аномальной жары. Ее слова передает РИА Новости.

Тем не менее катастрофических потерь не предвидится и совсем без вина французы не останутся, утешила Пети. «Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина», — объяснила она.

Пети сообщила, в начале цветения виноградников было не так много влаги из-за рано наступившей засухи в этом году. Пришедшая же летом аномальная жара лишь только усиливала испарение воды в виноградных лозах. «В этом году мы ожидаем 44 млн гектолитров вина – это больше, чем в 2021 году, так как тогда весенние заморозки сильно повлияли на урожай во многих регионах», — проинформировала представитель ассоциации виноделов, добавив, что это все же меньше, чем ожидалось.

Ни один из сортов вина не находится под угрозой исчезновения, заявила Пети, подчеркнув, что некоторые из них будут представлены в меньших объемах. Он также выразила надежду заполнить запасы в погребах в этом году. По ее мнению, особенно пострадавшими от климатических условий французскими регионами, в которых занимаются виноделием, стали Луара, Бургундия и Бордо.

В прошлом году французское вино тоже оказалось под угрозой. Тогда на объемах сказались весенние заморозки, уничтожившие значительную часть виноградников. Отмечалось, что производство вина во Франции снизится на 29 процентов по итогам 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Пролет беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе сняли на видео
У Левандовски украли часы за 75 тысяч евро во время раздачи автографов
Диетолог развеяла мифы о возможности летнего запаса витаминами на год вперед
Производство вина во Франции оказалось под угрозой из-за аномальной жары
В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник
Американский посол обвинил Пекин в формировании кризиса в отношениях с США
В МИД России рассказали о новых задачах для «Северного потока-2»
ВОЗ призвала увеличить число вакцинируемых и носить маски
Названы несовместимые с вождением автомобиля болезни
В Британии констатировали устойчивость экономики России перед санкциями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.