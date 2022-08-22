Подозреваемых в изготовлении детской порнографии задержали в Петербурге

В Петербурге задержали трех мужчин, подозреваемых в изготовлении детской порнографии

Трех мужчин, подозреваемых в изготовлении детской порнографии, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по городу.

Подозреваемыми оказались трое мужчин 1966, 1967 и 1978 годов рождения. Один из них ранее работал в органах опеки и попечительства. По версии следствия, не позднее августа 2014 года в Санкт-Петербурге мужчины вступили в сговор с целью изготавливать и распространять порнографические материалы с использованием несовершеннолетнего 2007 года рождения. «Совершив фотосъемку обнаженного подростка, соучастники распространили указанные фотофайлы неустановленному кругу лиц», — говорится в сообщении.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Проверяется информация о совершении подозреваемыми ряда аналогичных преступлений.\

Ранее в августе в Петербурге правоохранители задержали 34-летнего мужчину за съемку порнографии с несовершеннолетней. 22-летняя девушка написала заявление в полицию и рассказала, что в период с 2015 по 2018 год, когда ей было 15-17 лет, она занималась сексом с совершеннолетним мужчиной и, как оказалось, россиянин снимал интимный процесс на видео для изготовления порно.