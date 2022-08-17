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Российские полицейские задержали мужчину за съемку порнографии с подростком

В Петербурге правоохранители задержали мужчину за съемку порнографии с несовершеннолетней

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Петербурге правоохранители задержали 34-летнего мужчину за съемку порнографии с несовершеннолетней. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 22-летняя девушка написала заявление в полицию и рассказала, что в период с 2015 по 2018 год, когда ей было 15-17 лет, она занималась сексом с совершеннолетним мужчиной и, как оказалось, россиянин снимал интимный процесс на видео для изготовления порно.

По факту произошедшего следователи возбудили ряд уголовных дел.

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Екатерина Власова
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