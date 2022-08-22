Мужчина расстрелял подростков из пулемета для страйкбола и попал на видео

В Ленобласти мужчина в камуфляже, обстрелявший из пулемета подростков, попал на видео

В Ленинградской области мужчина в камуфлированной одежде расстрелял подростков на мопедах из страйкбольного пулемета и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как подростки проезжают на мопедах, но в этот момент неизвестный выходит на дорогу с пулеметом и начинает обстрел. После этого потерпевшие беседуют с ним.

По данным канала, инцидент произошел в садовом товариществе «Кировец-3». Там группа несовершеннолетних весело проводила время и шумела. Тогда местный житель взял американский страйкбольный пулемет M249 SAW и открыл огонь по ребятам.

Предположительно, установлено, что фигурант был пьян.