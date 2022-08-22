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Случайное убийство обидчика девушки на российском курорте попало на видео

В Сочи молодой человек заступился за девушку и убил ее обидчика с одного удара

В Сочи местный житель заступился за девушку, которую на улице избивал ее спутник, и одним ударом случайно убил обидчика. Об этом сообщает KP.RU.

Молодая пара начала ссориться во время прогулки на набережной на российском курорте. Мужчина вел себя агрессивно по отношению к своей спутнице. Их конфликт попал на уличную камеру видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

На видео видны молодые люди, которые дерутся на скамейке, затем к ним подходит парень и бьет мужчину, тот падает и перестает шевелиться.

Ударивший сам вызвал скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Полиция проводит проверку по факту несчастного случая.

Любовь Ширижик
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