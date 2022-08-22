Названы способы создать модные образы из старой одежды

Блогерша Мари Эрикссон: многослойность поможет создать модный образ из старой одежды

Блогерша Мари Эрикссон назвала способы создать модные образы из старой одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам инфлюэнсерши, для достижения указанного эффекта следует применять прием многослойности. В качестве примера она привела сочетание синих джинсов с черным кроп-топом, белой рубашкой и темно-серым жакетом. В то же время юзерша посоветовала использовать при составлении наряда изделия разных текстур, например, шелковую рубашку, кожаную сумку, вязаную юбку и сетчатые носки.

Кроме того, сделать внешний вид стильным помогут украшения и аксессуары, отметила девушка, проиллюстрировав свои слова комбинацией из белой рубашки и розовых сумки и широкополой шляпы. «Просто представьте, насколько скучно выглядел бы образ без данных предметов», — заявила она.

В мае Эрикссон также назвала простые способы сделать каждый наряд стильным при любом бюджете. Эксперт моды сообщила, что в первую очередь необходимо добавить силуэту структурности, чтобы сделать его интересным. Для этого блогерша предложила подчеркнуть талию с помощью ремня или заправленной рубашки, а свободную одежду «разбавить» блейзером или офисными брюками.