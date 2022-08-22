В Москве мужчина решил покататься на серфе и умер

На северо-западе Москвы мужчина умер во время катания по реке на серфе

На северо-западе Москвы мужчина решил покататься на серфе по реке и умер. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин умер 19 августа на Карамышевской набережной. Погибшим оказался 52-летний мужчина, который занимался водными видами спорта.

Москвичу стало плохо во время катания на серфе — он упал в воду. Его вытащили на берег без признаков жизни. Предварительно, причиной смерти оказалась сердечная недостаточность.

Ранее в Волгограде мужчина решил прогуляться в жару и умер. Погибшего обнаружили местные жители на улице. В день смерти россиянина температура в регионе достигала 42 градусов.