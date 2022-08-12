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Россиянин решил прогуляться в жару и умер

В Волгограде мужчина решил прогуляться в жару и умер

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Волгограде мужчина решил прогуляться в жару и умер. Об этом РЕН ТВ сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следователей, погибшего обнаружили местные жители на улице. Сотрудники правоохранительных органов не нашли на его теле повреждений и других признаков насильственной смерти.

10 августа жителей Волгоградской области предупредили об аномальной жаре. В МЧС сообщили, что температура воздуха может достигать 42 градусов. Высокие температуры в российском регионе продлятся до 13 августа, добавили в министерстве.

40-градусную жару в будущие летние периоды также пообещали жителям Москвы. По словам климатолога Михаила Юлкина, все сценарии дальнейших климатических изменений связаны с воздействием человека на окружающую среду.

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Анастасия Шейкина
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