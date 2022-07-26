Москвичам пообещали 40-градусную жару в будущем

Климатолог Юлкин спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды

Климатолог Михаил Юлкин спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды. Его слова во вторник, 26 июля, приводят «Известия».

«Есть оценки, которые говорят, что в ближайшие семь-десять лет мы превысим рубеж повышения температуры в 1,5 градуса. В Москве в летний период это будет означать температуры в 40 градусов», — рассказал Юлкин.

Специалист подчеркнул, что все сценарии дальнейших климатических изменений связаны с антропогенным воздействием. Он отметил также, что из-за вмешательства человека, которое повлекло за собой необратимые последствия для экологии, многие территории на планете могут стать непригодными для жизни.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что в ближайшее время вероятность прихода в Москву 40-градусной жары нулевая.

Аномально знойная погода наблюдается летом 2022 года в разных городах Европы. 19 июля метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. 22 июля глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что из-за аномальной жары в Испании и Португалии погибли свыше 1,7 тысячи человек.