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Синоптик оценил вероятность 40-градусной жары в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вероятность прихода в Москву 40-градусной жары нулевая. Такую оценку озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его цитирует РИА Новости.

По словам синоптика, конец июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными. «У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года — для июля это плюс 38,2 градуса», — напомнил он.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин, в свою очередь, допустил вероятность прихода зноя, который охватил Европу, в российскую столицу. Он пояснил, что вероятность повторения Москвой судьбы Лондона «довольно быстро повышается», поскольку климат на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе».

22 июля глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что из-за начавшейся этим летом аномальной жары в Испании и Португалии погибли свыше 1700 человек.

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Евгения Куликова
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