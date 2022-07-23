Оценена вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары

Климатолог Юлкин назвал «ненулевой» вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары

Вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары является «ненулевой». Такое мнение радио Sputnik высказал эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин.

Он объяснил, что аномально жаркая погода в ряде европейских стран является относительно новым явлением — тепловым куполом. Эксперт отметил, что над Центральной Россией «тепловой купол» уже формировался несколько раз, и с каждым годом вероятность этого явления будет возрастать.

«Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, довольно быстро повышается, потому что климат на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе», — предупредил Юлкин, добавив, что в случае реализации катастрофического сценария вероятность экстремальных температурных явлений возрастает к 2040 году в два-три раза, до пяти раз — к 2060 году и почти в 100 раз — к концу столетия.

Страны Западной Европы переживают аномальную жару. В Великобритании, где впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды, зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений — она составила 40 градусов. Аналогичная погода во Франции, в Швейцарии, Австрии, Италии и Испании. В Испании аномальные температуры провоцируют мощные лесные пожары, местами температура воздуха достигала 43 градуса. 22 июля глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что из-за начавшейся этим летом аномальной жары в Испании и Португалии погибли более 1 700 человек.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд успокоил россиян, заявив, что аномальная жара не доберется до центра России. «Несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет. Будет хорошая летняя погода», — сказал метеоролог.