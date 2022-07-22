Вильфанд оценил возможность прихода аномальный жары из Европы в Россию

Вильфанд заявил, что жара из Западной Европы не доберется до центра России

Аномальная жара, которая накрыла страны Западной Европы, не доберется до центра России. Об этом, оценивая возможность прихода жаркой погоды, заявил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По словам синоптика, погода в Центральной России изменится из-за приближения отрога высокого давления с запада. В частности, 22 июля температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, 23 июля — 27-29 градусов, 24 июля — 28-30 градусов.

«Несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет. Будет хорошая летняя погода», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с приходом отрога высокого давления также станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся. За июль в Московском регионе выпало 40 процентов месячной нормы осадков, сообщил синоптик.

Страны Западной Европы переживают аномальную жару. В Великобритании, где впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды, зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений — она составила 40 градусов. Аналогичная погода во Франции, в Швейцарии, Австрии, Италии и Испании. В Испании аномальные температуры провоцируют мощные лесные пожары, местами температура воздуха достигала 43 градуса — в стране как минимум 510 человек погибло от перегрева.