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Жителей российского региона предупредили об аномальной жаре

МЧС по Волгоградской области предупредило жителей об аномальной жаре до 42 градусов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жителей Волгоградской области до конца недели ожидает аномальная жара до 42 градусов. Об этом предупредило ГУ МЧС по российскому региону, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В период 12-14 часов 10.08.2022, до конца дня 10.08.2022, а также днем 11.08-13.08 2022 на территории Волгоградской области ожидается сильная жара плюс 40-42 градуса», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали по возможности не выходить на улицу в самое жаркое время (с 12:00 до 16:00), проветривать помещения, использовать кондиционеры, а также надевать легкую светлую одежду и пить больше воды и компотов.

Ранее климатолог Михаил Юлкин спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды. Он отметил, что все сценарии дальнейших климатических изменений связаны с воздействием человека.

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Никита Абрамов
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