Жителей российского региона предупредили об аномальной жаре

МЧС по Волгоградской области предупредило жителей об аномальной жаре до 42 градусов

Жителей Волгоградской области до конца недели ожидает аномальная жара до 42 градусов. Об этом предупредило ГУ МЧС по российскому региону, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В период 12-14 часов 10.08.2022, до конца дня 10.08.2022, а также днем 11.08-13.08 2022 на территории Волгоградской области ожидается сильная жара плюс 40-42 градуса», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали по возможности не выходить на улицу в самое жаркое время (с 12:00 до 16:00), проветривать помещения, использовать кондиционеры, а также надевать легкую светлую одежду и пить больше воды и компотов.

Ранее климатолог Михаил Юлкин спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды. Он отметил, что все сценарии дальнейших климатических изменений связаны с воздействием человека.