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Россиянин заступился за жену и открыл стрельбу по односельчанам

На Урале мужчина открыл стрельбу из ружья по обидчикам жены и погиб сам, возбуждено дело

Фото: СК РФ

В Свердловской области местный житель устроил стрельбу по односельчанам. В результате погиб один человек, а также сам стрелок. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, ЧП произошло в полночь 20 августа в поселке Совхозный. В полицию поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие по вызову полицейские установили, что местный житель взял зарегистрированное на его имя охотничье ружье и пошел в гараж, где открыл стрельбу по находившейся там компании односельчан. Впоследствии стрелявший и один из потерпевших скончались в больнице.

Мотивом преступления стала бытовая ссора между супругой стрелка и односельчанами, которые ее оскорбляли.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщил «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъято оружие. Ведется допрос очевидцев, тела погибших отправлены на экспертизу.

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Любовь Ширижик
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