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Сотня россиян отправится в велопоход в честь 100-летия образования Ингушетии

В Ингушетии организуют велопоход к празднованию 100-летия образования республики

Фото: Daniel Llorente / Unsplash

Сотня спортсменов из разных регионов России отправится в велопоход по случаю празднования 100-летия образования Ингушетии. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комтуризма региона.

«В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования Ингушетии, 27 августа в 08:00 комитет по туризму планирует проведение велопохода "От башни к башне: Таргим — Магас"», — рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что маршрут будет пролегать от пограничного поста «Хамхи» в Джейрахском районе Ингушетии до стометровой башни Согласия в столице республики Магасе. Участники проедут через такие села, как Алкун, Мужичи, Галашки, Сурхахи, Экажево и Магас.

Как отмечается, на протяжении всего пути велоколонну будут сопровождать карета скорой медицинской помощи и патрульная машина ГИБДД. Спортсмены, которые смогут успешно преодолеть дистанцию, получат на финише диплом участника на память.

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Варвара Кошечкина
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