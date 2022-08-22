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Силовики заставили извиняться на видео белорусского ресторатора

Силовики заставили ресторатора из Минска извиняться на видео за участие в протестах

Фото: Tut.By / Reuters

Ресторатора из Минска Сергея Миргородского заставили извиняться на видео после задержания. Об этом сообщает «Наша Нiва».

На опубликованном силовиками видео ресторатор и его близкие говорят о том, что участвовали в протестах, «поддавшись влиянию толпы» и сейчас раскаиваются в этом.

Силовики заявляют, что Миргородский «пытался изменить мир в Белоруссии». В качестве доказательств его причастности к оппозиции они опубликовали его фото с бело-красно-белой (цвета исторического флага Белоруссии, которые используются оппозицией — прим. «Ленты.ру») символикой и в одежде соответствующих цветов.

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Миргородского задержали вместе с женой и сыном за участие в массовых протестах 2020 года. Возбуждено ли против него уголовное дело неизвестно, однако силовики сообщают, что ведут проверку финансовой деятельности бизнесмена. Где сейчас находится Миргородский и его семья также неизвестно.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года, после чего ЦИК Белоруссии объявил, что действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев.

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Алевтина Запольская
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