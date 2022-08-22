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Бывшего вице-мэра Ставрополя осудят за организацию двух убийств

Бывший вице-мэр Ставрополя пойдет под суд за заказное убийство двух человек из мести

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело 55-летнего бывшего вице-мэра, обвиняемого в организации заказного убийства двух человек. Об этом в понедельник, 22 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2004 года двое мужчин в момент выезда вице-мэра со двора на автомобиле подорвали взрывное устройство, однако оно сработало с опозданием, и жертва осталась жива. Как выяснилось, они хотели получить часть имущества фирмы, учрежденной фигурантом.

В конце 2004 года вице-мэр решил отомстить несостоявшимся убийцам, для чего нанял десять человек, в том числе одного полицейского. В январе и феврале 2005 года подчиненные правоохранителя по очереди привезли мужчин на пятигорский пивоваренный завод, где члены устойчивой вооруженной группы убили их и закопали в заранее вырытых ямах в лесах Кавказских Минеральных Вод.

С 2010 по 2012 год исполнителей осудили за убийство по найму, а в августе 2022 года экс-полицейскому был вынесен обвинительный приговор.

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Екатерина Власова
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