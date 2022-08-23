Сотрудницу российского банка задержали за хищение миллионов рублей у клиентов

В Подмосковье задержали сотрудницу банка, похитившую у клиентов десять миллионов рублей

В Московской области правоохранители задержали сотрудницу банка за хищение денег со счетов клиентов. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, фигурантка помогала клиентам оформлять вклады на крупные суммы и заключала с ними договоры от лица кредитной компании. Затем она перечисляла деньги вкладчиков на другие счета и обналичивала. На кадрах видно, как женщина обслуживает клиентов, потом у нее снимают отпечатки пальцев и изымают деньги.

Обманутые клиенты заметили пропажу средств в мобильном приложении и обратились в полицию. Суммарно она забрала у девяти граждан около десяти миллионов рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.