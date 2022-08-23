СКР возбудил дело из-за сноса в Риге памятника воинам-освободителям

СК по поручению Бастрыкина возбудил дело из-за сноса в Риге памятника воинам-освободителям

Российские следователи возбудили дело по факту сноса в Риге памятника воинам-освободителям. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Отмечается, что дело было возбуждено поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. По данным следствия, в столице Латвии по инициативе депутатов рижской думы и мэра города Мартиньша Стакиса было принято решение о сносе монумента советским воинам, освободившим Латвию от гитлеровцев. Уничтожение памятника началось 23 августа.

В ведомстве отметили, что эти действия были направлены против сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.