Арестованный в Красноярске кот по кличке Русский Бэтмен исчез

В Красноярске с кота по кличке Русский Бэтмен сняли арест, наложенный судом

В Красноярске суд снял арест с кота по кличке Русский Бэтмен, сообщают РИА Новости.

Арест был наложен на животное два месяца назад по просьбе хозяйки, пытавшейся получить питомца из красноярского приюта для животных «Империя успеха». Поскольку арестованный кот исчез, мировой судья постановил прекратить производство по делу.

Кроме прекращения производства о наложении ареста на кота мировой судья участка 76 отказал истцу в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика, так как кота у ответчика не обнаружено Новости судов Красноярского края

По версии хозяйки, кот породы курильский бобтейл попал в «Империю успеха» после того, как потерялся при переезде. Позднее ей все же удалось найти питомца с помощью зоозащитников. Она попыталась забрать Русского Бэтмена домой, однако владелица «Империи успеха» Кристина Газизьянова отказалась его отдавать.

В июле, по сообщению «МВД 24», «Империю успеха» проверили сотрудники полиции. Тогда «Российская газета» утверждала, что поводом для проверки стали слухи о гибели Русского Бэтмена и плохих условиях содержания животных в приюте.

Владелица «Империи успеха» Кристина Газизьянова, в свою очередь, заявила, что Русский Бэтмен умер, пишет издание NGS24.RU. Хозяйка кота планировала добиться эксгумации. В августе красноярские зоозащитники начали сбор подписей под обращением к начальнику полиции региона Александру Речицкому с требованием привлечь Газизьянову к ответственности за мошенничество и жестокое обращение с животными.

Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки, которая сформировалась в суровых условиях на Курильских островах. Иногда курильского бобтейла называют домашней рысью.