Дагестан получит 300 миллионов рублей на развитие пляжей и турмаршрутов

Дагестан выиграл гранты на 300 млн рублей на развитие пляжей, турмаршрутов и кемпингов

Дагестан выиграл гранты от Ростуризма на общую сумму более 300 миллионов рублей. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма республики.

Как пояснили в ведомстве, регион получит средства на развитие по трем направлениям в области туризма. Общая сумма выделенных грантов составит 317,6 миллиона рублей.

«Регион получит 132,1 миллиона на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов», — уточнили в дагестанском Минтуризма. Еще 81,7 миллиона будут выделены на создание кемпингов и автокемпингов.

Кроме того, республика получит 103,8 миллиона на развитие туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, создание электронных путеводителей, а также на закупку туристического оборудования и оборудования для инфоцентров и пунктов проката.

Всего в 2023 году гранты от Ростуризма получат 48 российских регионов, включая Дагестан. Предполагается, что на выделенные средства будут реализованы не менее 1 тысячи проектов в сфере туризма по всей стране. Общая сумма финансирования составит порядка 5,3 миллиарда рублей.